Asya borsalarında negatif seyir hakim

Küresel piyasalarda Başkan Trump'ın geçen hafta çelik tarifelerinin artırılacağını açıklaması ve Çin'i hedef alan söylemleri küresel risk algısının yükselmesine neden oluyor. Trump, Çin'in, ticaret anlaşmasının büyük bölümünü ihlal ettiğini belirterek, Başkan Şi (Cinping) ile konuşacağı ve bunu çözmeye çalışacağını ifade etti. Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü ise bu suçlamaları "asılsız" olarak nitelendirerek, benzer bir suçlamayı Washington'a yöneltti.

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Trump Çin'e yönelik söylemlerinin ardından, çelik ithalatına uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarılacağını açıkladı. Bu durum, haftanın ilk işlem gününde, Asya piyasalarındaki çelik imalatçısı şirketlerin hisselerinde satış baskısına neden oldu.

Japonya'da Nippon Steel'in hisseleri yüzde 1,55, Kobe Steel'in hisseleri yüzde 1,50 değer kaybederken, Güney Kore'de Seah Steel'in hisseleri yüzde 7,85, Dongbu Steel'in hisseleri yüzde 5,69, Hyundai Steel'in hisseleri yüzde 2,84, Dongkuk Steel Mill Co'nun hisseleri yüzde 1,88 ve Ni Steel'in hisseleri yüzde 2,52 düştü.

Bunlara ek olarak, Güney Kore, Aralık 2024'te sıkıyönetim ilan etme girişiminin ardından Nisan 2025'te görevden azledilen Yoon Suk Yeol'un yerine geçecek yeni devlet başkanını belirlemek üzere yarın sandık başına gidecek.

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Makroekonomik veri tarafında ise Japonya'da bugün açıklanan mayıs ayına ilişkin imalat sanayi PMI 49,4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede imalat sanayi aktivitesinde bir önceki aya göre artış görülse de zayıf seyir devam etti. Hafta sonu Çin'de açıklanan imalat sanayi PMI 49,5 ve bileşik PMI 50,4 ile beklentilerin üzerinde, hizmet sektörü PMI ise 50,3 ile tahminlerin altında geldi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 düşüşle 37.463 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 artışla 2.698 puandan kapandı. Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 düşüşle 23.041 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışına göre yüzde 0,4 kayıpla 81.125 puanda seyrediyor.

Çin'de ise "Dragon Boat" Festivali sebebiyle Şanghay Menkul Kıymetler Borsası'nda işlemler gerçekleşmiyor.