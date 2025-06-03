Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin nisan ayı işsizlik verilerini yayımladı.

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Buna göre, AB'de mart ayında yüzde 5,9 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı nisanda değişmedi.

Euro Bölgesi'nde ise martta yüzde 6,3 olan işsizlik oranı nisanda yüzde 6,2'ye geriledi. İşsizlik oranı, geçen yılın nisan ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 6,4, AB'de ise yüzde 6 olarak kayıtlara geçmişti. Nisanda işsizlik oranı İspanya'da yüzde 10,9, Finlandiya'da yüzde 9,1, İsveç'te yüzde 8,6 ve Yunanistan'da yüzde 8,3 oldu.

AB'de işsiz sayısı, nisanda 12 milyon 902 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 10 milyon 680 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı. Nisan ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 859 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 272 bin olarak tespit edildi. Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,8, Euro Bölgesi'nde ise yüzde 14,4 olarak ölçüldü.