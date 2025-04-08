Asya ülkeleri ABD ile müzakere arayışında

Bölge basınındaki haberlere göre, Endonezya, ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği karşılıklı tarifeler karşısında bu ülkeyle ticaret müzakerelerine açık ve hazır olduğunu bildirdi.

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Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, gümrük tarifelerine karşı "Ticaret savaşı bizi etkiliyor, ancak sakin kalıyoruz. Güçlüyüz ve ABD dahil tüm ülkelerle müzakere edeceğiz." dedi.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, açıklamasında, ABD'nin ülkesine uyguladığı yüzde 49'luk gümrük tarifeleri sonrası müzakereler için ABD'ye bir heyet gönderileceğini belirtti.

Güney Kore'de Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Han Duck-soo, hükümetin, Ticaret Bakanı'nı müzakereler için en kısa sürede ABD'ye göndereceğini açıkladı.

Filipinler Ticaret Bakanı Cristina Roque, ikili serbest ticaret anlaşmasının önemini vurgulayarak, ABD'li mevkidaşıyla bir toplantı ayarlamaya çalıştığını kaydetti.

Tayland Başbakan Yardımcısı Pichai Chunhavajira'nın ilerleyen günlerde, ABD'nin ülkeye uyguladığı tarifeleri müzakere için bu ülkeyi ziyaret edeceği aktarıldı.

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Bangladeş'te geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus, Trump'a yazdığı mektubunda, ülkesine yönelik tarifelerin üç ay ertelenmesini ve "yeniden düşünülmesini" istedi.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, Trump ile telefon görüşmesine ilişkin açıklamasında, ülkesine yönelik yüzde 24'lük tarife kararının, Japon şirketlerinin ABD'deki yatırımlarını zayıflatabileceğini söylediğini aktardı.

Görüşmede ABD'ye üst üste 5 yıldır en çok yatırım yapan ülkenin Japonya olduğuna işaret eden İşiba, "(Trump'a telefonda) Tek taraflı tarifeler yerine daha fazla yatırım yoluyla geniş çapta nasıl işbirliği yapabileceğimizi araştırmamız gerektiğini söyledim." ifadesini kullandı.

Malezya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanı Tengku Zafrul Aziz de açıklamasında, Malezya'nın halihazırda "misilleme tarifeler" uygulamayı düşünmediğini bildirdi.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, daha önceki açıklamasında "sakin, kararlı ve Malezya'nın ulusal çıkarlarınca yönlendirilen olumlu bir çözüm sağlamayı" hedefleyeceğini bildirmişti.

ABD'NİN UYGULADIĞI "KARŞILIKLI TARİFELER"

Trump, 2 Nisan'da ABD'ye ithal edilen tüm ürünlere ek gümrük vergileri getiren kararnameyi imzalamıştı. Beyaz Saray, söz konusu tarifelerin 9 Nisan'da uygulamaya geçeceğini açıklamıştı.

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Kararname kapsamında ABD'nin birçok ticaret partnerine uyguladığı tarife oranları, yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişiyor.

Pek çok ülke ve AB, Trump'ın tarifelerine tepki göstermiş, bu oranların ABD ile müzakere edileceğini bildirmişti.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, 50'yi aşkın ülkenin Trump'ın uygulayacağı tarifeleri müzakere etmek üzere Beyaz Saray ile temasa geçtiğini belirtmişti.