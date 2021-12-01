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'Asya'da enflasyon hızlanacak'

Goldman Sachs'tan yapılan açıklamada, "Asya'da enflasyon hızlanacak ancak Avrupa'nın gerisinde kalmaya devam edecek" denildi.

01.12.2021 - 11:20 |
'Asya'da enflasyon hızlanacak'

Goldman Sachs Group analistleri, üretim açıklarının kapanmasına ve yüksek fiyatlı ham madde fiyatlarının etkisi ile Asya'da çekirdek enflasyon oranlarının gelecek yıl daha da yükseleceğini, ancak bunun Avrupa ve Latin Amerika'daki enflasyon artışlarına benzemeyeceğini ifade ettiler.

"Asya'da enflasyonist baskıların büyük faiz artırımlarına gerektirecek şekilde keskin artış göstermelerini beklemiyorum" ifadelerini kullanan Goldman Sachs analisti Andrew Tilton, 2022 yılında yüksek gıda fiyatlarının etkisi ile tüketici fiyatları endeksinin piyasa tahminlerinin üzerinde olacağını öngördüklerini de vurguladı.

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