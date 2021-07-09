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Avrupa Birliği ile İngiltere anlaşamıyor

Avrupa Birliği ile İngiltere 40 milyar GBP'lik Brexit faturasında anlaşamıyorlar.

09.07.2021 - 07:40 |
Avrupa Birliği ile İngiltere anlaşamıyor

Avrupa Birliği ile İngiltere, İngiltere'nin Brexit sonrası dönem için imzalanan anlaşma çerçevesinde AB'ye ödemesi gereken bedel üzerinde anlaşamıyorlar.

Financial Times'ın haberine göre Avrupa Birliği, İngiltere'nin 40 milyar GBP borçlu olduğunu savunurken İngiltere ise borçlu olduğu miktarın 35-39 milyar GBP aralığında olduğunu savunuyor.

Buna ek olarak İngiltere Hazinesi, AB'ye olan borcun hesaplan üzerinden yap0ılan bir tahmin olduğunu, ödenmemesi gereken gerçek bir rakam olmadığını öne sürüyor. Hazine, AB'den ayrılma için ödemesi gereken bedel için tahminini gelecek hafta güncelleyecek.

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