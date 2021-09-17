Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,66 artışla 469,02 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,61 değer kazanarak 15.746 puan oldu.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,01 artarak 8.822 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 primle 6.676 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 yükselişle 7.058 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,23 artışla 1,1783 seviyesinden işlem görüyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dün, bankanın destekleyici duruşunun süreceğine ilişkin açıklamalarda bulunurken, ülkelerin ekonomik toparlanma için mali destek vermelerinin gerekliliğini bir kez daha vurguladı.

Analistler, dün Lagarde'ın gerçekleştirdiği toplantıda yaptığı sözle yönlendirmelerin şahin olmamasının yatırımcıları kısmen de olsa rahatlattığını belirterek, bugün açıklanacak Euro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.