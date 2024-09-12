Avrupa Merkez Bankası faiz indirdi

Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını çeyrek puan düşürerek üç ay içinde ikinci kez indirdi ve Euro Bölgesi'nin duraksayan ekonomisine destek verirken önümüzdeki hafta faiz indirimine başlaması beklenen ABD Merkez Bankası ile arasındaki politika farkını genişletti.

Haberin Devamı

ECB, temel faiz oranını %3.75'ten %3.5'e düşürdüğünü açıkladı. Banka yaptığı açıklamada, gelecekteki faiz oranı kararlarının gelen ekonomik verilere dayanacağını söyledi.

Banka refinansman faiz oranını beklendiği gibi 60 baz puan indirerek yüzde 3,65'e çekti. Marjinal faiz oranı da beklentilere paralel olarak yüzde 4,50'den yüzde 3,90'a indi.