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Uzmanpara Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz indirimi kararı
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Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz indirimi kararı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini 25 baz puan düşürdü.

06.06.2024 - 15:15 | | UZMANPARA
Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz indirimi kararı

ECB piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Buna göre banka politika faizini yüzde 4.50 seviyesinden yüzde 4.25’e düşürdü. Böylelikle banka 5 yıl sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş oldu.

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Banka mevduat hesap oranını yüzde 3.75, marjinal borçlanma oranını yüzde 4.50 seviyesine çekti.

ECB'nin faiz kararı sonrası piyasa katılımcıları yıl sonuna kadar 40 baz puanlık daha faiz indirimi fiyatlıyor.

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