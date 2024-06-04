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Uzmanpara Avrupa'da Çin yapımı elektrikli araçlar arttı
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Avrupa'da Çin yapımı elektrikli araçlar arttı

Avrupa'daki Çin yapımı elektrikli araç kayıtları Ocak ve Nisan ayları arasında bir yıl öncesine kıyasla yüzde 23 arttı.

04.06.2024 - 09:11 | | Foreks Haber
Avrupa'da Çin yapımı elektrikli araçlar arttı

Avrupa'daki akülü araç satışlarını analiz eden Schmidt Automotive Research'e göre, 2024 yılının ilk dört ayında İngiltere dahil Batı Avrupa'da toplam 119.300 Çin yapımı elektrikli araç tescil edildi ve bu rakam bölgeye ithal edilen her beş elektrikli araçtan birine tekabül ediyor.

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Veri analiz firmasının kurucusu Matthias Schmidt, "Otomobil üreticileri şu anda elektrikli bir araçtan kar elde etmek için en iyi fırsatı sunduğu için Çin'den araç üretmeye devam ediyor" dedi.

AB, kısmen Çin'den elektrikli araç ithalatına yüzde 10 gümrük vergisi uyguladığı için Çinli ihracatçıların tercih ettiği bir pazar haline geldi. ABD geçen ay bu araçlara yüzde 100 gümrük vergisi uyguladı.

Brüksel, Pekin'in verdiği sübvansiyonların Çin'de üretilen elektrikli araçların Avrupa'da üretilen araçların önüne geçmesine yardımcı olup olmadığına ilişkin bir soruşturmayı sonuçlandırmaya hazırlanıyor. 4 Temmuz'a kadar herhangi bir eylemin açıklanması bekleniyor.

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