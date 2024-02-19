Avrupa'da gaz fiyatları 8 ayın dibinde
Avrupa'da doğal gaz fiyatları bugün ılıman hava koşulları, güçlü stoklar ve Norveç arzındaki iyileşmenin ardından sekiz ayın en düşük seviyelerine geriledi.
Hollanda TTF hub’ı mart vadeli kontrat en son 0,61 euro düşüşle 24,21 euro/MWh seviyesinden işlem gördü. Kontrat gün içinde 24,10 euro/MWh ile Haziran 2023'ten bu yana en düşük seviyesinde kaydedildi.
İngiltere NBP hub’ı mart kontratı en son 1,43 p düşüşle 59,13 p/th seviyesinden satış yaptı.
Kuzey Avrupa merkezli bir trader, Norveç'in Avrupa'ya boru hattı akışındaki hafif iyileşmeyle birlikte Avrupa'nın arz-talep dengesinin cuma gününden bu yana kademeli olarak gevşediğini belirtti.
Norveç boru hattı ile Avrupa’nın geriye kalanına 339 milyon mᶟ/gün seviyesinde gaz sevkiyatı gerçekleştiriyor.
Montel Energy Quantified (EQ) verilerine göre Avrupa'nın en büyük doğal gaz piyasası Almanya'da sıcaklıklar bu hafta normalin yaklaşık 4 derece üzerinde olacak. Sıcaklıkların ancak şubat ayının son günlerine doğru düşüş göstermesi bekleniyor.
Avrupa Gaz Altyapısı (GIE) verilerine göre Avrupa gaz depolama tesisleri en son %65'in biraz üzerinde dolulukta kaydedildi.