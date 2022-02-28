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'Avrupa'daki bağlı ortaklıkları batıyor'

Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) "Sberbank'ın Avrupa'daki bağlı ortaklıkları batıyor veya batmaları büyük olasılık" açıklaması yapıldı.

28.02.2022 - 08:14 |
'Avrupa'daki bağlı ortaklıkları batıyor'

Avrupa Merkez Bankası, Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın bağlı ortaklığı Sberbank Europe AG'nin Hırvatistan ve Slovenya'daki bağlı ortaklıklarının batmakta olduklarını veya batmalarının muhtemel olduğunu bildirdi.

ECB'den yapılan açıklamada "Sberbank Europe AG ve bağlı ortaklıkları ciddi mevduat çekişleri ile karşı karşıya. Bu durum, bankanın likidite pozisyonunu kötüleştirdi" ifadeleri kullanıldı.

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