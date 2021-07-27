Avrupa'nın daha fazla doğal gaza ihtiyacı var

Alman petrol ve doğal gaz şirketi Wintershall Dea, Avrupa'nın karbon salınımını azaltma hedefi çerçevesinde kömürden uzaklaşabilmek ve hidrojen üretimi için bir platform oluşturabilmek için daha fazla kaynaktan, daha fazla doğal gaz almaya ihtiyacı olduğunu savundu.



Kuzey Akım 2'nin 5 Batılı ortağından biri olan Wintershall'ın CEO'su Mario Mehren yaptığı açıklamada, "Avrupa'nın düşen yurt içi üretimi telafi etmek ve enerjide dönüşüm, karbon salınımını azaltma hedeflerini desteklemek için daha fazla doğal gaza ihtiyacı var" dedi.