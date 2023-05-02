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Avustralya faiz artırdı

Avustralya Merkez Bankası (RBA) enflasyonda yaşanan gerilemeye rağmen analistlerin tahminlerinin aksine politika faizinde bir kez daha artırıma gitti.

02.05.2023 - 10:27 |
Avustralya faiz artırdı

RBA'dan yapılan açıklamaya göre gösterge faiz oranı yüzde 3,60'tan yüzde 3,85'e çıkarıldı. Analistlerin beklentisi faizde bir değişikliğe gidilmeyeceği yönündeydi. Ancak analistlerin faizin sabit tutulacağı yönündeki görüşüyle artırım yönündeki görüş birbirine çok yakın seyrediyordu.

RBA üst üste 10 toplantı boyunca sürdürdüğü faiz artırımına nisan ayı toplantısında ara vermişti. Bir toplantı aranın ardından RBA beklenmedik bir şekilde yeniden artırım yapma kararı aldı.

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