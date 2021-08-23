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Avustralya için yeni büyüme tahmini

Yatırım kuruluşu Goldman Sachs, Avustralya için büyüme beklentisini düşürdü.

23.08.2021 - 11:37 | | Foreks
Avustralya için yeni büyüme tahmini

Kuruluş tarafından hazırlanan raporda ülkede yeniden atılan kapanma adımlarının cari çeyrek dönemde beklenenden daha sert daralmaya neden olmasının beklendiği belirtildi.

Değerlendirmede 3. çeyrek dönemde Avustralya ekonomisinin %2 daralmasının beklendiği vurgulandı. 2021 yılı büyüme tahmini %4,7'den %4,2'ye revize edildi. Goldman, 2022 büyüme beklentisini ise %3,8'den %4,2'ye yükseltti.

Raporda, Avustralya Merkez Bankası'nın planladığı üzere eylül ayında varlık alımlarının azaltılmasına başlaması ihtimalinin %65 oranında beklendiği vurgulandı.

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