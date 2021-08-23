Avustralya için yeni büyüme tahmini
Yatırım kuruluşu Goldman Sachs, Avustralya için büyüme beklentisini düşürdü.
23.08.2021 - 11:37 | | Foreks
Kuruluş tarafından hazırlanan raporda ülkede yeniden atılan kapanma adımlarının cari çeyrek dönemde beklenenden daha sert daralmaya neden olmasının beklendiği belirtildi.
Değerlendirmede 3. çeyrek dönemde Avustralya ekonomisinin %2 daralmasının beklendiği vurgulandı. 2021 yılı büyüme tahmini %4,7'den %4,2'ye revize edildi. Goldman, 2022 büyüme beklentisini ise %3,8'den %4,2'ye yükseltti.
Raporda, Avustralya Merkez Bankası'nın planladığı üzere eylül ayında varlık alımlarının azaltılmasına başlaması ihtimalinin %65 oranında beklendiği vurgulandı.