Avustralya Merkez Bankası'ndan faiz mesajı

Avustralya Merkez Bankası (RBA) Başkanı Michele Bullock, kalıcı sıkılığın daha güçlü bir ekonominin sinyali olabileceğini belirterek, politika yapıcıların faiz oranları için herhangi bir yola önceden bağlı olmadıklarını söyledi.

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Bullock, "Kurul, gelen veriler ve risklere ilişkin gelişen değerlendirmelerimiz tarafından yönlendirilmeye kararlıdır. Güçlü istihdam büyümesi iş arayanlar için iyi bir haber olsa da, bunun ekonomide biraz daha fazla güç sinyali verdiğine dair olasılığa karşı uyanık durumdayız, bu da enflasyonla mücadele sürecini geciktirebilir veya rayından çıkarabilir" dedi. Bullock'un açıklamaları, RBA'nın salı günü dört yıldan uzun bir süre sonra ilk kez faizi indirmesinin ardından geldi.