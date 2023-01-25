Avustralya'da enflasyon 32 yılın zirvesinde

Avustralya İstatistik Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre tüketici fiyatları 2022 yılı dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 7,8 arttı. Analistler bir önceki dönem yüzde 7,3 olan enflasyonun yüzde 7,5'e çıkacağını tahmin ediyordu.

Enflasyon böylece 1990 yılı Mart döneminden bu yana en yüksek seviyeye geldi.

Dönemsel olarak bakıldığında fiyat artışı yüzde 1,9 seviyesinde oluştu. Piyasalar artışın yüzde 1,6 olacağı yönünde görüş belirtmişti.

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yıllık artış yüzde 9,2 olurken, konut fiyat artışı yüzde 10,7 olarak gerçekleşti.

Tüketici fiyatlarının medyan artışı dönemsel yüzde 1,6, yıllık yüzde 5,8 oldu. Piyasa beklentisi sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 5,5 artış olacağı yönündeydi.