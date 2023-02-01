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Avustralya'da konut değeri 7 aydır düşüyor

Avustralya'da konut piyasası değerinde düşüş üst üste 7'nci aya taşındı.

01.02.2023 - 09:36 |
Avustralya'da konut değeri 7 aydır düşüyor

Avustralya ve Yeni Zelanda'da hizmet veren risk yönetim şirketi Corelogic tarafından hesaplanan verilere göre konut değer endeksi ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1 geriledi. Böylece 2022 yılı Temmuz ayında başlayan düşüş 7'nci aya taşındı.

Konut değeri yıllık bazda yüzde 7,2 düşerken, son 3 aylık dönem için azalış yüzde 3,2 oldu.

Ülkenin en büyük şehirlerinden Sydney'de fiyatlar yüzde 1,2, Melbourne'da yüzde 1,1 gerilerken, başkent Canberra'da düşüş yüzde 1 oldu.

Corelogic, Avustralya'nın en büyük 8 kentinin konut fiyatlarını değerlendiriyor. Bu kentler Sydney, Melbourne, Canberra, Brisbane, Adelaide, Perth, Hobart ve Darwin.

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