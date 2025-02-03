Avustralya'da perakende satışlar geriledi

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) tarafından açıklanan verilere göre perakende cirosu Aralık ayında ekonomistlerin tahmin ettiği %0,7'lik düşüşün çok altında kalarak %0,1 geriledi.

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Perakende satışlardaki düşüşün, tüketicilerin Noel öncesi alışverişlerini mağazaların büyük fiyat indirimleri sunduğu Kasım ayına çekmesi fikri göz önüne alındığında daha büyük olması bekleniyordu.

Veri, bu ay Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) faiz oranlarını düşürmesi gerektiği konusunda bazı şüpheler uyandırdı.

Perakende satış hacimleri dördüncü çeyrekte üçüncü çeyreğe göre %1 arttı. Bu artış, satış hacimlerinin üçüncü çeyrekte %0,5 artmasının ardından geldi.

Harcamalar ayrıca güçlü bir iş piyasası ve 2024 ortasında yapılan gelir vergisi kesintilerinin etkisiyle de destekleniyor.

RBA'nın perakende satışlarındaki göreceli gücü nasıl algıladığı, bu ay faiz oranlarını düşürüp düşürmeyeceğini belirleyebilir. Son enflasyon verileri, fiyat baskılarının gerilediğini ve RBA'nın isterse gevşetme kapsamına sahip olduğunu açıkça gösterdi.

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ABS'de iş istatistikleri başkanı Robert Ewing, "Perakende harcamaları, son aylardaki güçlü büyümenin ardından çeyrek boyunca devam eden promosyon faaliyetleriyle sabit kaldı. Siber Pazartesi, Aralık ayının başındaydı ve özellikle mobilya, ev eşyaları, elektronik ve elektrikli ürünler gibi takdir yetkisi gerektiren ürünlerde harcamaları artırdı" dedi.

Veriler, ev eşyaları perakendeciliğinin %1,6 artarak dördüncü ay üst üste %1'in üzerinde büyüme kaydettiğini gösterdi. Mağaza satışları %0,4 arttı ve gıda perakendeciliği %0,1 daha yüksekti.

Kafeler, restoranlar ve paket servis yiyecek hizmetlerindeki satışlar ise Aralık ayında %0,5 düştü. ABS'ye göre bu, Ocak 2024'ten bu yana en büyük artış olan Kasım ayındaki %1,4'lük artışın ardından geldi.