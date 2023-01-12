Avustralya'da ticaret fazlası beklentileri aştı

Avustralya İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre 2022 yılı Kasım ayında mevsimsel düzeltilmiş verilerle ticaret 13 milyar 201 milyon Avustralya doları fazla verdi. Piyasaların beklentisi 10,5 milyar Avustralya doları fazla verileceği yönündeydi.



Mevsimsel düzeltilmiş verilerle ihracat aylık yüzde 0,4 düşüşle 59 milyar 348 milyon Avustralya doları olurken, ithalat aylık yüzde 1,5 düşüşle 46 milyar 147 milyon Avustralya doları seviyesine geriledi.