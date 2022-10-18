Avustralya'nın kömür ihracatı sert düştü

Bugün yayınlanan liman verilerine göre Avustralya'nın önemli Newcastle limanından yapılan sevkiyatlar geçen yılın aynı ayında 0,46 milyon ton/gün ve ağustos ayında 0,42 milyon ton/gün iken eylül ayında toplam 0,34 milyon ton/gün oldu.

Kuru yük analiz firması DBX bir notta “Kötü hava koşulları Avustralya kömür limanı lojistiğini felce uğratmaya devam ediyor. Ağırlıklı olarak sert koklaşabilir taş kömürü ihraç eden Hay Point dışında tüm liman akışları bu ay düştü” bilgisini paylaştı.

DBX ekim yüklemelerini 0,31 milyon ton/gün seviyesinde öngörüyor. Kuruluş yüklemelerde bu ay fazla bir iyileşme beklenmediğini söyledi.