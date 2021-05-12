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'Ayağı gazdan çekmenin zamanı değil'

St Louis Fed Başkanı James Bullard, ekonominin gösterdiği ilerlemenin bilincinde olduğunu, ancak henüz ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ayağını gazdan çekmesinin zamanının gelmediğini söyledi.

12.05.2021 - 07:22 | | Foreks
'Ayağı gazdan çekmenin zamanı değil'

CNBC'ye konuşan Bullard, COVID-19 salgının başladığı Mart 2020'den bu yana maliye ve para politikası ile agresif aşılama çabalarının ekonomide büyümenin devam etmesine yardım ettiklerine işaret etti.

Enflasyon yükseliyor olsa da Fed'in destekleyici para politikası duruşunu virüsün artık büyük bir tehdit olmadığı yönünde açık işaretler görülene kadar devam ettirmesi gerektiğini savunan Bullard, Fed'in aylık 120 milyar dolarlık tahvil alım programını azaltmaya başlaması için çok erken olduğunu düşündüğünü de vurguladı. Bullard, "Tahvil alımının azaltılması konusunda tartışma açmayı, uygun olduğunu düşündüğünde yapması için Başkan Powell'a bırakmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Henüz pandemiden kurtulmadık" diye konuşan Bullard, "Pandemiden kurtulduğumuzda para politikasının değişmesi gerekip gerekmediğini değerlendirme zamanı gelecek" dedi. Bullard, para politikasını sıkılaştırmaya başlamadan önce virüsün etkisini kaybetmekte olduğuna dair daha fazla işaret görmeleri gerektiğini de vurguladı.

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