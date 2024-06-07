Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %1,19 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,38 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %1,44, Amerikan Doları %2,25 ve külçe altın %3,72 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; mevduat faizi (brüt) %0,19, DİBS %0,99, Euro %2,79, Amerikan Doları %3,58 ve külçe altın %5,03 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %8,75, TÜFE ile indirgendiğinde ise %7,84 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,42, TÜFE ile indirgendiğinde ise %6,21 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %11,70, TÜFE ile indirgendiğinde ise %5,43 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,65, TÜFE ile indirgendiğinde ise %10,95 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

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YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ BIST 100 ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %44,44, TÜFE ile indirgendiğinde ise %29,81 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %14,76, Amerikan Doları %3,37 ve Euro %2,82 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %26,08 ve DİBS %46,01 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın %3,14 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Amerikan Doları %7,10, Euro %7,59, mevduat faizi (brüt) %33,57 ve DİBS %51,48 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.