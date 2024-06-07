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Uzmanpara Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde
Haberler Uzmanpara Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde

Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %6,89, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %5,44 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

07.06.2024 - 10:06 |
Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %1,19 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,38 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %1,44, Amerikan Doları %2,25 ve külçe altın %3,72 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; mevduat faizi (brüt) %0,19, DİBS %0,99, Euro %2,79, Amerikan Doları %3,58 ve külçe altın %5,03 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %8,75, TÜFE ile indirgendiğinde ise %7,84 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,42, TÜFE ile indirgendiğinde ise %6,21 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %11,70, TÜFE ile indirgendiğinde ise %5,43 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,65, TÜFE ile indirgendiğinde ise %10,95 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

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YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ BIST 100 ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %44,44, TÜFE ile indirgendiğinde ise %29,81 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %14,76, Amerikan Doları %3,37 ve Euro %2,82 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %26,08 ve DİBS %46,01 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın %3,14 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Amerikan Doları %7,10, Euro %7,59, mevduat faizi (brüt) %33,57 ve DİBS %51,48 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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