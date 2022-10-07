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Aylık en yüksek reel getiri BIST 100'de oldu

Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu.

07.10.2022 - 10:25 |
Aylık en yüksek reel getiri BIST 100'de oldu

Aylık en yüksek reel getiri yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %8,55, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %10,34 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %6,64 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Amerikan Doları %3,03, mevduat faizi (brüt) %3,41, euro %5,18 ve külçe altın %6,80 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS %8,40 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Amerikan Doları %1,43, mevduat faizi (brüt) %1,81, euro %3,62 ve külçe altın %5,26 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %15,85, TÜFE ile indirgendiğinde ise %22,13 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %11,48, TÜFE ile indirgendiğinde ise %6,68 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %11,91, TÜFE ile indirgendiğinde ise %27,25 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %23,17, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,64 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ BIST 100 ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi TÜFE ile indirgendiğinde %27,06 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %7,32 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yıllık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Amerikan Doları %14,79, külçe altın %18,62, euro %28,28, DİBS %45,18 ve mevduat faizi (brüt) %53,77 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan Doları %16,82, külçe altın %11,57 oranlarında yatırımcısına kazandırırken, euro %1,67, DİBS %24,85 ve mevduat faizi (brüt) %36,62 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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