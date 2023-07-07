Aylık en yüksek reel getiri borsada gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Haziran ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları verisini açıkladı. Buna göre aylık en yüksek reel getiri yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %11,10, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %13,86 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Amerikan doları %10,33, euro %9,85 ve külçe altın %1,44 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %4,54 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) %10,05 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde; Amerikan doları %13,07, euro %12,58 ve külçe altın %3,95 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %2,17 ve DİBS %7,81oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,70, TÜFE ile indirgendiğinde ise %16,45 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olmuştur. Aynı dönemde DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %16,00, TÜFE ile indirgendiğinde ise %14,72 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %17,57, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,71 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %21,56, TÜFE ile indirgendiğinde ise %24,81 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ BIST 100 ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %52,13, TÜFE ile indirgendiğinde ise %54,56 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından külçe altın %3,96 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Euro %0,40, Amerikan doları %2,69, DİBS %10,31 ve mevduat faizi (brüt) %17,28 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın %5,62 ve euro %1,19 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Amerikan doları %1,14, DİBS %8,88 ve mevduat faizi (brüt) %15,96 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.