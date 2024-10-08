Aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %1,90, Euro %0,63 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,50 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,25 ve BIST 100 endeksi %2,79 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise; mevduat faizi (brüt) %0,32 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %0,93, DİBS %1,06, Amerikan Doları %1,80, ve BIST 100 endeksi %4,30 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %11,70, TÜFE ile indirgendiğinde ise %7,75 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %10,67, TÜFE ile indirgendiğinde ise %13,83 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre mevduat faizi (brüt); Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %7,87, TÜFE ile indirgendiğinde ise %2,79 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,57, TÜFE ile indirgendiğinde ise %10,02 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

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YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %28,25, TÜFE ile indirgendiğinde ise %14,27 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, Euro %1,62, mevduat faizi (brüt) %4,63, Amerikan Doları %5,36, BIST 100 endeksi %9,14 ve DİBS %14,44 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Euro %12,34, mevduat faizi (brüt) %15,03, Amerikan Doları %15,68, BIST 100 endeksi %19,05 ve DİBS %23,77 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.