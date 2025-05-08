Aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro %4,07 ve mevduat faizi (brüt) %0,44 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,03, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %7,39 ve BIST 100 endeksi %9,93 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise; Euro %3,83 ve mevduat faizi (brüt) %0,20 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,26, DİBS %7,60 ve BIST 100 endeksi %10,14 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %20,83, TÜFE ile indirgendiğinde ise %19,69 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %12,26, TÜFE ile indirgendiğinde ise %13,09 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %18,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,36 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,90, TÜFE ile indirgendiğinde ise %10,51 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

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YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %31,17 TÜFE ile indirgendiğinde ise %16,55 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %16,26 ve Euro %0,90 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS %0,91, Amerikan Doları %3,80 ve BIST 100 endeksi %20,29 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) %3,31 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %10,34, DİBS %11,95, Amerikan Doları %14,51 ve BIST 100 endeksi %29,17 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.