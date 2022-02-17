BAE'den kripto paralar için lisans hazırlığı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin dünyanın en büyük kripto para şirketlerini ülkeye çekmek adına bu yıl sonuna kadar dijital varlıklar için servis sağlayıcılarına (VASP) federal bir lisans düzenleme hazırlığında olduğu bildirildi.

Bloomberg'in haberine göre ülkede ilgili otoritenin bu platformların faaliyete geçmelerini sağlayacak izin düzenlemeleri için son aşamada olduğu belirtildi.

İşlem hacmi bazında dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'ın ülkede daha büyük bir varlık göstereceği düşünülüyor.

Dijital varlık firmaları için ülke genelinde bir lisans düzenlemesi çıkarmayı planlayan BAE’nin kripto para alım satımları alanında tamamen kurallara bağlanmış bir ekosistem oluşturma yolunda olan Hong Kong ve Singapur gibi ülkelerle daha güçlü şekilde rekabet etmeyi amaçladığı kaydediliyor.

BAZI BÖLGELERDE LİSANS UYGULAMASI ŞİMDİDEN KULLANILIYOR

Ülkede bazı serbest ekonomi bölgelerinin halihazırda platformlar için izinler çıkardığı gelen bilgiler arasında. Devlet tarafından yayınlanan bir raporda geçen bilgilere göre Dubai Multi Commodities Centre’ın 22 lisans çıkardığı kaydedilirken, Abu Dhabi Global Market’in 6 ve Dubai Silicon Oasis Authority’nin en az bir lisans çıkardığı belirtiliyor.

Orta Doğu’da Wall Street bankalarının merkezi olan Dubai International Financial Centre’da ise şu an için çıkarılmış bir izin bulunmuyor.

BAE geçtiğimiz yıl sonunda daha fazla yatırım çekme amacıyla 14 kamu ve 16 özel sektör katılımcısını da barındıran risk değerlendirme raporunu tamamlamıştı.