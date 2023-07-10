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Bailey enflasyon hedefi çağrılarını reddetti

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey yüzde 2 enflasyon hedefinin yükseltilmesi çağrılarını reddetti.

10.07.2023 - 09:52 |
Bailey enflasyon hedefi çağrılarını reddetti

BoE Başkanı Andrew Bailey yüzde 2 olan fiyat istikrarı hedefinin yükseltilmesi gerektiği iddialarını reddetti. Bailey enflasyon hedefini değiştirmenin BoE'nin kredibilitesine zarar vereceğini ve enflasyonu yükselteceğini savundu.

Katıldığı bir konferansta konuşan Bailey, BoE'nin faiz artırım zamanlaması konusunda esnek olabileceğini belirtirken, esnek davranılmasının insanlar tarafından yüzde 2 enflasyon hedefinin terk edildiği yönünde algılanmaması gerektiğini vurguladı.

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