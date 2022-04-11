Bakan Nebati'den enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Mardin İş Dünyası Buluşması' programında döviz kuru ve enflasyonla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Son 2 yılda salgın koşullarını güçlü temellerimizle atlattık. G20 ülkeleri arasında en fazla büyüme gösteren ülke olduk. Bu büyüme ile, iç talep ve dış talepte dengeli bir kompozisyon elde ederek önemli bir başarıya imza attık.

Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın meselesi olsa da bu sorunu kalıcı şekilde ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz, enerji sarf ediyoruz ve elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz.

Yüksek enflasyon ile mücadele ediyoruz, alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak istiyoruz. Finansal istikrarı sağladık, yatırım ortamını güçlendirdik.

KUR KORUMALI MEVDUAT HAKKINDA

Döviz, üretim, yatırım ve ihracat açısından uygun, yönetilebilir bir noktaya gelmiştir. Hedefimiz enflasyonu makul seviyelere düşürmek. Kur korumalı mevduat 728 milyar TL olmuştur.

"ENFLASYONU YIL SONUNDA MAKUL BİR SEVİYEYE GETİRECEĞİZ"

TÜFE'deki artış geçici, vatandaşlara sınırlı yansımasına yönelik adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Fahiş fiyat ve stokçuluğa asla izin vermiyoruz. 40 bine yakın işletmeyi denetledik. Enflasyonu yıl sonunda makul bir seviyeye getireceğiz."