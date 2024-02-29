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Bakan Şimşek, ABD Hazine Bakanı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Zirvesi'nde ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi.

29.02.2024 - 09:41 | | Foreks Haber
Bakan Şimşek, ABD Hazine Bakanı ile görüştü

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katılmak üzere Brezilya'da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi.

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Yellen görüşmeyle ilgili X hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ve ABD'nin önemli bölgesel sorunları çözmek için nasıl birlikte çalışabileceğini tartışmak üzere Bakan Mehmet Şimşek ile görüştüm. İkili ilişkilerimizin kalıcı önemini de vurguladım" dedi.

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