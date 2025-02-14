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Bakan Şimşek, Almanya'da

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak ve yatırımcılarla buluşmak üzere gittiği Almanya'nın Münih kentinde yoğun temaslarda bulunuyor.

14.02.2025 - 09:19 | | AA
Bakan Şimşek, Almanya'da

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Şimşek'in dün başlayan Münih temasları 15 Şubat'ta tamamlanacak.

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Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'da bulunan Şimşek, dün Almanya Maliye Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen "No Money for Terror (Teröre Finansman Yok) Konferansı"na katıldı.

ALMAN MEVKİDAŞIYLA BİR ARAYA GELDİ

Almanya Maliye Bakanı Jörg Kukies ile de görüşen Şimşek, mevkidaşıyla ikili ilişkiler, Avrupa Birliği ile işbirliği ve üçüncü ülkelerde ortak yatırım fırsatlarını ele aldı.

Bakan Şimşek, dünkü resmi temaslarının ardından bugün de Münih Güvenlik Konferansı'na katılımının yanı sıra Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde yatırımcılarla buluşarak, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Şimşek, ayrıca Türk iş insanlarından oluşan kalabalık grupla bir araya gelerek, Türkiye'nin ekonomi programına dair kapsamlı sunum gerçekleştirecek.

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