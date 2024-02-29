Bakan Şimşek büyüme rakamlarını değerlendirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2023 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi, 2023 yılında yüzde 4,5 büyüdü. 2023 yılının dördüncü çeyreğinde ise yüzde 4 büyüme gerçekleşti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekim-Aralık 2023 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi.

Şimşek, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında büyümede yılın üçüncü çeyreğinde başlayan dengelenmenin son çeyrekte de devam ettiğini belirterek, “Yılın ilk yarısında 8,8 puan olan iç talebin büyüme katkısı yılın ikinci yarısında 6,6 puana geriledi. Net dış talebin negatif katkısı ise 4,9 puandan 1,6 puana düştü” dedi.

2023 yılında büyümenin yaklaşık üçte birinin ülkenin üretken kapasitesini artıran makine ve teçhizat yatırımlarından geldiğini ifade eden Şimşek, güçlü bir şekilde destekledikleri yatırım ve ihracat ile daha nitelikli yol aldıklarını vurguladı.

"2024 YILINDA NET DIŞ TALEBİN BÜYÜMEYE POZİTİF KATKI VERDİĞİ ILIMLI VE DENGELİ BİR BÜYÜME BEKLİYORUZ"

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Bakan Şimşek, ekonomideki dengelenmenin ve cari açıktaki iyileşmenin devam ettiğine işaret ederek, “2024 yılında net dış talebin büyümeye pozitif katkı verdiği ılımlı ve dengeli bir büyüme bekliyoruz. Uyguladığımız politikalarla iyileşen büyüme kompozisyonu dezenflasyon sürecine önemli katkıda bulunacaktır. Kalıcı refah artışı için fiyat istikrarını sağlamanın yanı sıra yüksek katma değerli üretime ve verimlilik artışına odaklanan yapısal reformlara devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.