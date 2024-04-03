Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı
Haberler Uzmanpara Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından enflasyon rakamları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

03.04.2024 - 10:16 |
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi.

Haberin Devamı

Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir.

Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir.

Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız."

Gaziantep'te '8 yaşında evlilik' iddiasına valilikten yalanlama

Gaziantep'te '8 yaşında evlilik' iddiasına valilikten yalanlama
Misli'den Günün Süper Tercihleri

Misli'den Günün Süper Tercihleri