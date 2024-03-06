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Uzmanpara Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Haberler Uzmanpara Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Aylık enflasyon şubat ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Dezenflasyon, zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

06.03.2024 - 11:54 | | DHA
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aylık enflasyon şubat ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Dezenflasyon, zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz. Merkez Bankası'na desteğimiz tamdır. TCMB'nin ilave sıkılaşma adımlarının büyümede dengelenmeye, cari açıkta daralmaya ve enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısı olacaktır" ifadelerini kullandı.

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