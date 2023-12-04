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Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından sosyal medya üzerinden önemli bir değerlendirme yaptı.

04.12.2023 - 12:03 |
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Bakan Şimşek bugün açıklanan kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek'in açıklamaları şu şekilde:

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"Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret vericidir.

C endeksindeki aylık artışlar önemli ölçüde zayıfladı:

Eylül %5,28
Ekim %3,72
Kasım %1,96

Bu, enflasyonda ciddi momentum kaybına işaret ediyor.

Yıllıklandırılmış çekirdek enflasyon hedeflerimizle uyumlu.

Enflasyonla mücadele süreç işi; programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız."

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