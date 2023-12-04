Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından sosyal medya üzerinden önemli bir değerlendirme yaptı.
04.12.2023 - 12:03 |
Bakan Şimşek bugün açıklanan kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek'in açıklamaları şu şekilde:
Haberin Devamı
"Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret vericidir.
C endeksindeki aylık artışlar önemli ölçüde zayıfladı:
Eylül %5,28
Ekim %3,72
Kasım %1,96
Bu, enflasyonda ciddi momentum kaybına işaret ediyor.
Yıllıklandırılmış çekirdek enflasyon hedeflerimizle uyumlu.
Enflasyonla mücadele süreç işi; programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız."