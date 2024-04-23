Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TRT Haber’de önemli açıklamalarda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamaları şu şekilde: "Yabancı yatırımcılarla çok yoğun bir mesai yaptık. ABD kıtasında IMF, Dünya Bankası toplantıları için yatırımcı grubu ile görüştük. 20’nin üzerinde toplantılar yaptık. Muadilimiz dünyadan gelen bakanlarla görüştük, çok taraflı yatırım bankaları ile görüştük. Ağırlıklı olarak küresel finans yatırımcıları ile bir araya geldik.

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Geçen sene biz programı anlattık kendilerine, kafalarında soru işaretleri vardı. Bu sene artık tereddütler tamamen gitmiş durumda. Programımız çalışıyor, sonuç veriyor ve başarılı bir şekilde uygulanıyor. Yatırımcıların ilgisi çok yoğun. Sorulan sorular daha nitelikli, programın bundan sonraki sonuçlarıyla ilişkili, artık bu program devam eder mi etmez mi? O konudan sorular gelmiyor. Bu çok önemli bir eşikti. Türkiye’ye ilgi somut kaynak girişine dönmüş durumda.

"AMACIMIZ TÜRKİYE’NİN BÜYÜMESİNİ, KALKINMASINI SAĞLAMAK"

Türkiye’nin Hazine varlıklarına ilgi çok büyük, portföy yatırımları 17 milyar dolara ulaştı. Program çalışıyor, programa güven güçlü, bugün burada New York’ta 3 ayrı kredi notu veren kuruluşla bir araya geldik. Dolayısıyla bütün bu çabalar Türkiye’nin küresel finansman imkanlarına daha elverişli daha uzun vadeli ulaşmasını sağlamak. Türkiye’nin büyümesini, kalkınmasını finanse etmek. Oldukça verimli birkaç gün oldu.

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Türkiye’de gereksiz tartışma yapılırken biz buradan 17-18 toplantı yapıyoruz. Amacımız Türkiye’nin büyümesini, kalkınmasını sağlamak.

Biz bir toplantıda küresel yatırımcılar Türkiye’nin programına güveniyor. Yerel yatırımcıları ikna etme zamanı dedik. İçeride bu işin nasıl istismar edildiğini gördük. Çok şaşırıyoruz. Finansa kullanılan terminoloji bağlamından çıkarılırsa gereksiz tartışmalara yol açıyor. Uluslararası yatırımcıların güveninde artış var. Türkiye’deki iş insanları, yatırımcılar daha güçlü bir şekilde bu programın arkasında duracak.

"TÜRKİYE’NİN BÜNYESİNİ GÜÇLENDİRİYORUZ"

Cari açıkta inanılmaz bir daralma var. Bütçede disiplini sağladık. Kamuda tasarruf gibi konular önümüzdeki dönemin ana gündem maddeleri olacak. Firmalarımızın, bankalarımızın, küresel finansal imkanlarının artırılması önemli bir alan. En önemli konu da bu kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar. Türkiye’nin bütçesi iyileşiyor. Yakında enflasyonu yıllık bazda önümüzdeki haziran ayından itibaren hızla düştüğünü göreceğiz. Bu bizim tam programımızın paralelinde giden bir süreç. Bir taraftan enflasyonu düşüreceğiz, bir taraftan dış açığı azaltıyoruz, bir taraftan yapısal reformlarla Türkiye’nin bünyesini güçlendiriyoruz.

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KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARININ NOTLARI HAKKINDA

Bütün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye’nin görünümünü pozitife çekti. Bu şu demek: Önümüzdeki dönemde kredi notunu artıracağız demek. Zamanlaması konusunda bizim yorum yapmamız doğru olmaz. Piyasanın Türk varlıklarının fiyatlamasına bakarsanız onlar en azından mevcut kredi notunun 2 derece üzerinde fiyatlıyor. Zaten piyasa kararını vermiş.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının pozitif görünümü var. İnanıyoruz ki onlar da önemli ilerlemeyi not ediyorlardır diye düşünüyoruz.

"MİLLETİMİZİN REFAHI ARTACAK"

Programımız çalışıyor. 3 yıllık orta vadeli programımız çalışıyor sonuç vermeye başladı bu bir süreçtir. Sabırla ve kararlılıkla biz bu programı uygulayacağız. Bu program sayesinde Türkiye’nin gelişmesi kalkınması hızlanacak, milletimizin refahı yükselecek. Biz enflasyonu düşüreceğiz. Bütçe disiplinini sağlıyoruz, Türkiye’nin kırılganlıklarını azaltıyoruz. Rezerv biriktiriyoruz. Dünya ile yapıcı bir diyalog içerisindeyiz. Bütün bunların sonucu milletimizin refahı artacak."