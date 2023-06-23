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Bakan Şimşek'ten finansal istikrar vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek uyguladıkları ekonomi politikalarının kısa vadede fiyat istikrarını ve makro finansal istikrarı hedeflediğini belirterek, “Bu süreç kararlılıkla ve kademeli olarak yönetilecektir” dedi.

23.06.2023 - 14:13 | | İHA
Bakan Şimşek'ten finansal istikrar vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ekonomi politikalarımız kısa vadede fiyat istikrarını ve makro finansal istikrarı hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız. Merkez Bankası’nın dünkü açıklamasında da belirtildiği gibi bu bir süreçtir. Bu süreç kararlılıkla ve kademeli olarak yönetilecektir” ifadelerini kullandı.

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