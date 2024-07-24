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Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uyguladıkları ekonomi programıyla artan dış kaynak girişi, ters dolarizasyon ve azalan dış finansman ihtiyacı sonucunda rezervlerin güçlendiğini belirtti.

24.07.2024 - 11:21 | | AA
Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması

Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sona erdirdiğine dair bir haberi alıntılayarak, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Bakan Şimşek, paylaşımında, "Programımızla artan dış kaynak girişi, ters dolarizasyon ve azalan dış finansman ihtiyacı sonucunda rezervlerimiz güçlendi. Bu sayede dış yükümlülükleri azaltıyoruz. Suudi Arabistan ile ekonomik ve finansal konulardaki işbirliğimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

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