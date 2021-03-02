'Balonlarla mücadelede büyük rol istiyoruz'

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, bankanın hali hazırda ulusal otoritelerin ellerinde olan ve finansal balonların engellenmesini ve krizlere karşı tampon olunmasını amaçlayan 'makroihtiyatı politika'da daha büyük rol üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Guindos, "Benim görüşüme göre, ECB'nin Euro Bölgesi'nde ham para politikasında hem de makroihtiyati politikada özel rolü ve sorumluluğu dikkate alındığında ECB Yönetim Konseyi'nin makroihtiyati politikada artan bir rol oynaması gerektiğini göz önünde bulundurmalıyız" diye konuştu.