Banka dışı finans sektörü büyüyor

Finansal Kurumlar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, FKB çatısı altındaki faktoring, finansal kiralama, finansman ve varlık yönetim sektörünün yılın ilk yarısına ilişkin konsolide verileri belli oldu.

Buna göre, FKB çatısı altındaki dört sektörün söz konusu dönemdeki verilerine bakıldığında, işlem hacmi 130,8 milyar TL, aktif toplamı 179,6 milyar TL, öz kaynak büyüklüğü 32,3 milyar TL, müşteri sayısı 6,9 milyon oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Aynur Eke, salgının etkilerinin azaldığı, aşılama hızının arttığı, baz etkisi ile de ekonomik büyümenin ivme kazandığı konjonktürde FKB bünyesindeki sektörlerin hacimlerinde de belirgin artışlar görüldüğünü belirtti.

Eke, ekonomi yönetimince uygulanan para ve maliye politikaları ile ortaya çıkan destek paketlerinin, salgının yıkıcı etkisinin belli ölçüde atlatılmasında önemli rol oynadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"KOBİ’ler için açıklanan farklı finansman-destek paketleriyle birlikte salgının özellikle küçük esnaf üzerindeki olumsuzlukları mümkün olduğunca giderilmeye çalışılıyor. Bu bağlamda, üreticiye, tacire, yatırımcıya, ihracatçıya ve tüketiciye hizmet veren faktoring, leasing gibi alternatif finansman araçlarına hızlı ve kolay erişimin sağlanmasının, finansman imkanlarının tabana yayılması, finans yükünün tamamının bankacılık sistemi üzerinden alınması, rekabetin artırılması, farklı kredi kanalı oluşturarak GSMH’ye ve istihdama katkıda bulunacak olup, banka dışı finans kesiminin payının gelişmiş ekonomilerdeki düzeyine yaklaştırılmasının bu nedenle elzem olduğuna inanıyoruz."

Diğer taraftan, 7292 sayılı Kanun ile 6361 sayılı kuruluş Kanunumuzun 40. maddesinde yapılan değişiklikle Birliğimiz çatısı altına giren varlık yönetim şirketlerinin de bizimle aynı hedef doğrultusunda ilerleyecek olmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. Birliğimiz bünyesine katılan ve açıklanan ekonomik reform paketi kapsamında varlık yönetim şirketlerimize yönelik yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi ile birlikte oluşacak yeni yapımızla, reel sektör firmalarına ve ülke ekonomimize verdiğimiz katkının artırılması mümkün olacaktır.”

Türkiye’nin son dönemde yaşadığı yangın ve sel felaketlerinde, FKB’nin temsil ettiği sektörlerin müşterilerine verdiği desteği de hatırlatan Eke, “FKB yönetimi olarak, banka dışı finans hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve yangın ve sel felaketi yaşanan bölgelerin ihtiyaç duyabileceği desteğin sağlanması adına, afetlerin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan ve ödeme güçleri azalan müşterilerin borçlarının geri ödenmesinde, ertelenmesinde veya kendilerine yeni finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi konusunda üyelerimize telkinde bulunduk." değerlendirmesinde bulundu.

Banka dışı finansın sürdürülebilir büyümesi devam ediyor

Aynur Eke, finansal kiralama sektörünün alacaklarının 63,4 milyar TL seviyelerinde olduğunu belirterek, sektörün aktif büyüklüğünün de 79,7 milyar TL olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Faktoring sektörüne bakıldığında işlem hacminin 89 milyar TL’ye ulaştığını, alacaklarının ise 46,8 milyar TL olduğunu ifade eden Eke, sektöre ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sektörün aktif büyüklüğü 51,6 milyar TL olup, öz kaynakları ise 9,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Finansman şirketlerimizin işlem hacmi 25,4 milyar TL oldu. Sektörün aktif büyüklüğü 43,2 milyar TL, mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerimizle müşteri sayısı 2,2 milyon, sektörün alacak büyüklüğü ise 38,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Son olarak Birliğimiz çatısı altına giren varlık yönetim şirketlerinin finansal performansına ilişkin bilgiler paylaşmak istiyorum. Bugün itibarıyla yönettiği alacak tutarı 66,6 milyar TL olan varlık yönetim şirketlerinin 2021 yılı ilk 6 ayda yeni devraldığı alacak tutarı 1,1 milyar TL, sektörün aktif büyüklüğü 4,9 milyar TL, öz kaynakları ise 2,4 milyar TL, müşteri sayısı ise 4,6 milyon kişi olarak gerçekleşti. Sektörlerimizin bu rakamlarını değerlendirdiğimizde ise, 2021’in ilk yarısında özellikle işlem hacminde artışlar dikkati çekiyor. 2021 yılı ilk yarı yılda geçen yılın aynı dönemine göre, finansal kiralama sektörü yüzde 61, finansman sektörü yüzde 155, faktoring sektörü yüzde 47 büyüme kaydetmiştir."