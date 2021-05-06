Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 30 Nisan ile biten haftada 14 milyar 754 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 786 milyar 168 milyon liradan 3 trilyon 800 milyar 923 milyon liraya ulaştı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 4 milyar 823 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,1 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 691 milyar 622 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 30 Nisan ile biten haftada 1 milyar 396 milyon lira artarak 693 milyar 815 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 276 milyar 495 milyon lirası konut, 13 milyar 986 milyon lirası taşıt ve 403 milyar 334 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 746 milyon lira azalarak 607 milyar 470 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 3 artarak 155 milyar 604 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 61 milyar 241 milyon lirası taksitli, 94 milyar 363 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 30 Nisan itibarıyla bir önceki haftaya göre 652 milyon lira azalarak 148 milyar 281 milyon liraya düştü. Söz konusu takipteki alacakların 113 milyar 793 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 2 milyar 721 milyon lira artarak 787 milyar 831 milyon lira oldu.