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Bankacılık sektörü kredi hacmi yükseldi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 15 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla 61 milyar 100 milyon lira artarak 4 trilyon 89 milyar 976 milyon liraya yükseldi.

21.10.2021 - 14:37 | | AA
Bankacılık sektörü kredi hacmi yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 15 Ekim haftası itibarıyla 61 milyar 100 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 4 trilyon 28 milyar 876 milyon liradan 4 trilyon 89 milyar 976 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), 15 Ekim haftası itibarıyla 116 milyar 391 milyon lira artış kaydetti. Söz konusu haftada yüzde 2,8 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 4 trilyon 246 milyar 214 milyon lira oldu.

Taksitli ticari krediler 612,7 milyar lira oldu

Tüketici kredileri tutarı, 15 Ekim ile biten haftada önceki haftaya göre 117 milyon lira azalarak 737 milyar 318 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 284 milyar 409 milyon lirası konut, 14 milyar 212 milyon lirası taşıt ve 438 milyar 696 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 5 milyar 327 milyon lira yükselerek 612 milyar 681 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,4 azalarak 184 milyar 598 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 76 milyar 664 milyon lirası taksitli, 107 milyar 934 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı 

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 15 Ekim haftası itibarıyla 1 milyar 31 milyon lira artarak 150 milyar 311 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 116 milyar 696 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 172 milyon lira artarak 822 milyar 997 milyon lira oldu.

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