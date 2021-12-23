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Bankacılık sektöründe mevduat ve krediler arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre krediler 4 trilyon 946,1 milyar TL'den 5 trilyon 347,9 milyar TL'ye çıktı.

23.12.2021 - 14:48 |
Bankacılık sektöründe mevduat ve krediler arttı

Tüketici kredileri 764,6 milyar TL'den 768,3 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 198,9 milyar TL'den 197,9 milyar TL'ye geldi.

Aynı hafta mevduat 5 trilyon 534,6 milyar TL'den 6 trilyon 93,6 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar 160,7 milyar TL'den 164,8 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 17 Aralık ile biten haftayı kapsıyor.

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