Bankacılık sektöründe mevduat ve krediler arttı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre krediler 4 trilyon 946,1 milyar TL'den 5 trilyon 347,9 milyar TL'ye çıktı.
23.12.2021 - 14:48 |
Tüketici kredileri 764,6 milyar TL'den 768,3 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 198,9 milyar TL'den 197,9 milyar TL'ye geldi.
Aynı hafta mevduat 5 trilyon 534,6 milyar TL'den 6 trilyon 93,6 milyar TL'ye çıktı.
Takipteki alacaklar 160,7 milyar TL'den 164,8 milyar TL'ye yükseldi.
Veriler 17 Aralık ile biten haftayı kapsıyor.