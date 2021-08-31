Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBankacılık sektörünün aktifleri yükseldi
HaberlerUzmanpara Haberleri Bankacılık sektörünün aktifleri yükseldi

Bankacılık sektörünün aktifleri yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü temmuz itibarıyla 2020 sonuna kıyasla yüzde 9,9 artarak 6 trilyon 712,3 milyar liraya yükseldi.

31.08.2021 - 15:04 | | AA
Bankacılık sektörünün aktifleri yükseldi

BDDK, temmuz ayına ilişkin Türk bankacılık sektörünün konsolide olmayan ana göstergelerini yayımladı.

Buna göre, temmuzda bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 6 trilyon 712 milyar 255 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2020 sonuna göre 605 milyar 814 milyon lira artış kaydetti. Bu dönemde sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 882 milyar 699 milyon lira, menkul değerler 1 trilyon 142 milyar 813 milyon lira oldu.

Geçen yılın sonuna göre sektörün toplam aktifi yüzde 9,9, krediler toplamı yüzde 8,6 ve menkul değerler toplamı ise yüzde 11,8 yükseldi.

Temmuzda kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 3,71 olarak kayıtlara geçti.

Sektörün net karı 40,2 milyar lira oldu

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, temmuzda 2020 sonuna göre yüzde 13,3 artarak 3 trilyon 916 milyar 81 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 6,2 artışla 636 milyar 692 milyon liraya çıktı. Sektörün temmuz sonu itibarıyla dönem net karı 40 milyar 189 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 17,45 seviyesinde gerçekleşti.

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Sezon başladı! 50 milyon doların üzerinde ihracat

Sezon başladı! 50 milyon doların üzerinde ihracat

ABD Başkanı Biden'dan son dakika Afganistan açıklaması

ABD Başkanı Biden'dan son dakika Afganistan açıklaması

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Özbekistan bayrağı renklerine büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Özbekistan bayrağı renklerine büründü

Suudi Arabistan'dan flaş karar! Yasaklandı

Suudi Arabistan'dan flaş karar! Yasaklandı

Hazırlıklar tamamlandı, geri sayım başladı!

Hazırlıklar tamamlandı, geri sayım başladı!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

27. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

27. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sıradaki Haber
Zam geldi, fiyatlar yüzde 300 arttı!

Zam geldi, fiyatlar yüzde 300 arttı!

Sıradaki Haber
ABD Afganistan'dan ayrıldıktan sonra ABD-Taliban ilişkisi nasıl olacak?

ABD Afganistan'dan ayrıldıktan sonra ABD-Taliban ilişkisi nasıl olacak?

Sıradaki Haber
Sezon başladı! 50 milyon doların üzerinde ihracat

Sezon başladı! 50 milyon doların üzerinde ihracat

Sıradaki Haber