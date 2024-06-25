Bankacılık sektörünün görünümünü revize etti

Fitch açıklamasında, Türkiye'nin Mayıs 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından daha geleneksel makroekonomik politikalar benimsediği belirtildi.

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Bu politikaların ardından azalan dış finansman baskılarıyla makro ve finansal istikrar riskleri nedeniyle Türk bankacılık sektörünün görünümünün 'nötr'den 'iyileşiyor'a revize edildiği aktarılan açıklamada, Türkiye'nin politika çerçevesine yönelik artan yatırımcı güveninin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde iyileşmeye, daha düşük dolarizasyona ve bankaların dış finansmana daha iyi erişimine yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, “Sektörün döviz likit varlıklarının önemli bir bölümünü oluşturan bankaların TCMB ile yaptıkları döviz swapları önemli ölçüde azaldı, bu faktörlerin finansal istikrarı desteklemeye devam etmesi bekleniyor.” denildi.

Türk bankalarının borç ihracında son dönemde görülen artışın, dış finansman baskılarını azalttığı ve uluslararası yatırımcıların sektöre olan güvenini yeniden kazandığına işaret ettiği belirtilen açıklamada, Türkiye'nin ekononimide politika değişikliğinden bu yana bankaların risk primlerinin azaldığı ve dış piyasalara erişimlerin önemli ölçüde iyileştiği aktarıldı.

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Açıklamada, Türk bankacılık sektörünün karlılığın geçen yıl yüksek olduğu, bu yıl karlılıkta azalma görülebileceği ama sektörün sermaye yapısının yeterli olduğu belirtildi.