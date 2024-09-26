Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 20 Eylül itibarıyla 87 milyar 677 milyon lira arttı.

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Söz konusu dönemde kredi hacmi 14 trilyon 687 milyar 686 milyon liradan 14 trilyon 775 milyar 363 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 116 milyar 760 milyon lira artarak 17 trilyon 730 milyar 171 milyon liraya yükseldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 1 TRİLYON 808,5 MİLYAR LİRA OLDU

Tüketici kredilerinin tutarı, 20 Eylül itibarıyla 8 milyar 868 milyon lira azalışla 1 trilyon 808 milyar 531 milyon liraya düştü. Söz konusu tutarın 462 milyar 709 milyon lirası konut, 79 milyar 132 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 266 milyar 690 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 39 milyar 370,5 milyon lira artarak 1 trilyon 896 milyar 408,4 milyon lira oldu.

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Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,6 azalışla 1 trilyon 582 milyar 56 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 561 milyar 866 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 20 milyar 190 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 20 Eylül itibarıyla önceki haftaya göre 1 milyar 266 milyon lira artışla 260 milyar 521 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 194 milyar 282 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 27 milyar 490 milyon lira yükselerek 3 trilyon 172 milyar 892 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 1,9 ve 30 milyar 380 milyon liralık azalışla 1 trilyon 533 milyar 931,6 milyon liraya düştü. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 8,7'sine geriledi.