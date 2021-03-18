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Bankacılık sektörünün mevduatı yükseldi

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 35,5 milyar lira artarak 3 trilyon 572 milyar liraya yükseldi.

18.03.2021 - 15:14 | | AA
Bankacılık sektörünün mevduatı yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 12 Mart ile biten haftada 35 milyar 548 milyon 532 bin lira artarak 3 trilyon 536 milyar 484 milyon 257 bin liradan, 3 trilyon 572 milyar 32 milyon 789 bin liraya yükseldi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,65 artışla 1 trilyon 577 milyar 453 milyon 305 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,06 azalarak 1 trilyon 860 milyar 394 milyon 975 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 8 milyon dolar artarak 259 milyar 406 milyon dolara yükseldi. Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 230 milyar 330 milyon dolar olurken, bunun 146 milyar 614 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 83 milyar 716 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

Taksitli ticari krediler arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,57 artarak 650 milyar 187 milyon 580 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler yüzde 0,58 artışla 559 milyar 133 milyon 722 bin liraya çıktı. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,10 artarak 207 milyar 422 milyon 13 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 251 milyar 860 milyon 918 bin lirası konut, 8 milyar 819 milyon 347 bin lirası taşıt ve 389 milyar 507 milyon 315 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 12 Mart ile biten haftada 20 milyar 607 milyon 786 bin lira artarak 3 trilyon 524 milyar 276 milyon 877 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,12 artış gösterdi.

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