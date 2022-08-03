Bankacılık sektörünün net karı belli oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun açıkladığı verilere göre sektörün ocak-haziran dönemi karı ise 169,1 milyar TL olarak gerçekleşti. 2021 yılı aynı döneminde bu rakam 33,79 milyar TL olarak açıklanmıştı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bankalar tarafından Kurumumuza raporlanan verilere göre; Haziran 2022 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 11.713.882 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Sektörün aktif toplamı 2021 yıl sonuna göre 2.498.419 milyon TL artmıştır. Haziran 2022 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 6.278.647 milyon TL, menkul değerler 1.903.799 milyon TL’dir. 2021 yıl sonuna göre sektörün;

- Aktif toplamı %27,1,

- Krediler toplamı %28,1,

- Menkul değerler toplamı %28,9 oranında artmıştır.

Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı %2,49 olmuştur. Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2021 yıl sonuna göre %28,1 artışla 6.796.195 milyon TL olmuştur.

2021 yıl sonuna göre öz kaynak toplamı %43,9 artışla 1.027.520 milyon TL olurken, Haziran 2022 döneminde sektörün dönem net kârı 169.145 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise %18,05 seviyesinde bulunmaktadır."