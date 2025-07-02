Bankacılık sektörünün net karı belli oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Mayıs 2025 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporuna göre, sektörün aktif büyüklüğü 2024 sonuna göre 5 trilyon 413 milyar 888 milyon lira artarak 38 trilyon 71 milyar 122 milyon liraya ulaştı.

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Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler mayıs ayı itibarıyla 18 trilyon 943 milyar 996 milyon lira, menkul değerler toplamı da 6 trilyon 106 milyar 840 milyon lira oldu. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,09 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2024 sonuna göre yüzde 16,9 artarak 22 trilyon 100 milyar 229 milyon liraya çıktı.

Aynı dönemde özkaynak toplamı yüzde 10,8 artışla 3 trilyon 210 milyar 79 milyon liraya ulaştı. Mayıs sonu itibarıyla sektörün dönem net karı 326 milyar 475 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17,5 olarak kayıtlara geçti.