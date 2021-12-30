Bankacılık sisteminde krediler geriledi

Tüketici kredileri 768,3 milyar TL'den 774,7 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 197,9 milyar TL'den 203,6 milyar TL'ye geldi.

Aynı hafta mevduat 6 trilyon 93,6 milyar TL'den 4 trilyon 868,4 milyar TL'ye indi. Takipteki alacaklar 160,7 milyar TL'den 157,4 milyar TL'ye geriledi. Veriler 24 Aralık ile biten haftayı kapsıyor.