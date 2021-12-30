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Bankacılık sisteminde krediler geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, krediler 5 trilyon 347,9 milyar TL'den 4 trilyon 635 milyar TL'ye geriledi.

30.12.2021 - 14:16 |
Bankacılık sisteminde krediler geriledi

Tüketici kredileri 768,3 milyar TL'den 774,7 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 197,9 milyar TL'den 203,6 milyar TL'ye geldi.

Aynı hafta mevduat 6 trilyon 93,6 milyar TL'den 4 trilyon 868,4 milyar TL'ye indi. Takipteki alacaklar 160,7 milyar TL'den 157,4 milyar TL'ye geriledi. Veriler 24 Aralık ile biten haftayı kapsıyor.

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